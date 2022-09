RS terá amanhecer frio e tarde agradável nesta segunda-feira

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, com amplos períodos de céu claro em diversas regiões, mas no decorrer do dia ingressam nuvens na Metade Norte. Não se descarta até chuva no fim da tarde e à noite em pontos do Noroeste, Planalto, Médio e Alto Uruguai, perto da divisa com Santa Catarina.

O tempo aberto da madrugada traz outro amanhecer frio e com marcas negativas em baixadas dos Aparados, mas as mínimas serão mais altas de forma generalizada. Nevoeiro, neblina ou nuvens baixas em diferentes pontos ao amanhecer, sobretudo no Centro e Leste do estado. A tarde será agradável.

As mínimas rondam os 4ºC em Pelotas, os 2ºC em Vacaria e -1ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 22ºC em Uruguaiana e 25ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 8ºC e 21ºC.

O Sul do Brasil teve um fim de semana de muito frio. O domingo, em especial, começou gelado com marcas extremas em áreas de maior altitude entre os Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, e o Planalto Sul, em Santa Catarina. Várias estações destas áreas indicaram ao amanhecer mínimas entre -4ºC e -7ºC, mas com registros pontuais de até -9ºC, o que trouxe geada forte a severa.

Na Grande Porto Alegre, a estação de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, registrou mínima de 3,5ºC, mas não houve geada pela presença de nevoeiro. Gravataí teve 2,8ºC na área do Pampa Safari. Já Campo Bom registrou mínima de 4,6ºC. São Leopoldo anotou 6,0ºC. Em Canoas, na base aérea, os termômetros desceram a 5,7ºC. Em Porto Alegre, 6,1ºC no Aeroporto Salgado Filho e 6,4ºC no Jardim Botânico.

O frio diminui e a temperatura estará em elevação no Sul do Brasil, o que vai levar ao retorno da chuva para algumas áreas.