RS terá calor e chuva passageira nesta sexta-feira

A sexta-feira terá sol entre nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul. As regiões Leste e Nordeste do Estado podem registrar uma possível tempestade subtropical vinda pelo Atlântico. Com isso, não se descarta a possibilidade de chuva passageira no Litoral Norte, Leste da Serra e Aparados. A temperatura será de calor no Estado com máximas na faixa do 30ºC.

Em Porto Alegre, pode haver precipitação localizada e passageira. O vento deve soprar moderadamente com episódio de rajadas principalmente na primeira metade do dia. Na Capital, a temperatura mínima fica em 19ºC e a máxima em 31ºC. O calor deve evoluir gradualmente nos próximos dias, chegando a 36ºC no sábado e no domingo. Na segunda-feira, apensar do calor, a chuva deve retornar ao Estado.

Mínimas e máximas

Torres 19ºC / 24ºC

Caxias do Sul 15ºC / 26ºC

Ausentes 13ºC / 23ºC

Passo Fundo 15ºC / 28ºC

Santa Maria 17ºC / 30ºC

Uruguaiana 20ºC / 31ºC

Alegrete 18ºC / 30ºC

Pelotas 18ºC / 30ºC

Chuí 18ºC / 29ºC