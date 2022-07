RS terá calor e sol entre nuvens neste domingo

publicidade

O sol aparece com nuvens neste domingo na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, mas ocorre períodos de maior nebulosidade em diferentes pontos do Estado. O ingresso de ar quente a partir do Nordeste da Argentina traz vento e elevação da temperatura, com sensação de tempo abafado em diversos municípios, sobretudo em cidades do Oeste e da Metade Norte gaúcha. Em Porto Alegre, a mínima deve ser de 15ºC, e a máxima chega aos 27ºC.

Segundo a MetSul, o ar quente pode contribuir para a formação de áreas de instabilidade localizadas, que podem trazer chuva isolada e passageira. Na segunda-feira, há chance de chuva e de temporais isolados no Oeste e no Sul do Estado. Durante a terça, a instabilidade vai avançar para as demais regiões gaúchas.

