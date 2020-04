RS terá chuva nas regiões Norte e Noroeste no feriado de sexta-feira

publicidade

O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões no feriado desta sexta-feira. No entanto, não haverá tempo bom em todo o Estado. Deve haver chuva nas regiões Norte e Noroeste. A distribuição, no entanto, deverá ser irregular.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o tempo seco predomina nas demais regiões. Faz um pouco de frio ao amanhecer, mas o dia deverá ter marcas agradáveis.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Na Capital, mínima deve ser de 13°C, e máxima não ultra passa os 25°C.

Mínimas e máximas no RS

Cruz Alta 15°C / 23°C

Santiago 14°C / 23°C

Uruguaiana 15°C / 25°C

Caxias do Sul 12°C / 23°C

Erechim 14°C / 22°C

Capão da Canoa 12°C / 22°C