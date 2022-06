RS terá mais um dia de chuva e umidade alta nesta sexta-feira

publicidade

Esta sexta-feira será mais um dia em que os gaúchos terão tempo fechado e céu encoberto. Chove e garoa na grande maioria dos municípios no decorrer do dia, mas com baixos volumes em quase todos. Chove mais nos vales, Grande Porto Alegre, Serra e Litoral Norte.

A umidade, que no caso de Porto Alegre não baixa de 80% desde o final de segunda, segue alta hoje. Por conta do tempo instável, a temperatura pouco varia, e a sensação será de frio na maior parte das cidades com mínimas que não caem muito. Em Porto Alegre, a mínima é de 13ºC, e a máxima chega aos 15ºC.

Conforme a MetSul, no fim de semana, ar mais frio e seco tende a avançar com tempo mais aberto, sobretudo no domingo, dia que deve começar gelado e com geada em diversas regiões.

Veja as mínimas e máximas no RS nesta sexta

Torres 14 ºC / 17 ºC

Caxias do Sul 12 ºC / 14 ºC

Vacaria 13 ºC / 17 ºC

Erechim 14 ºC / 19 ºC

Santa Maria 12 ºC / 14 ºC

Bagé 10 ºC / 14 ºC

Pelotas 9 ºC / 14 ºC

