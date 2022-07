RS terá sol e nuvens com avanço de chuva nesta segunda-feira

publicidade

A segunda-feira será de instabilidade no Rio Grande do Sul. Enquanto na região Oeste e Centro deve ter muitas nuvens, ao menos em parte do dia, a região Sul vai registrar chuva em diferentes pontos. De acordo com a MetSul, a instabilidade nestas áreas será maior na primeira metade do dia com aberturas em vários locais da tarde para a noite.

Na segunda metade do dia, a região que deve ter mais chuva será o Sul do Estado. No Noroeste e no Norte gaúcho, a segunda-feira é de sol e nuvens com vento Norte. A temperatura sobe em relação ao domingo na maioria das cidades e nas áreas do Noroeste e Norte gaúcho. Os termômetross podem registrar máximas perto dos 30 ºC.

Em Porto Alegre, a mínima deve ser de 14 ºC e a máxima de 24 ºC.

Mínimas e máximas

Torres 15 ºC / 27 ºC

Porto Alegre 14 ºC / 24 ºC

Caxias do sUL 14 ºC / 25 ºC

São Miguel 18 ºC / 28 ºC

Santa Rosa 18 ºC / 30 ºC

Santa Maria 14 ºC / 25 ºC

Uruguaiana 15 ºC / 25 ºC

Pelotas 14 ºC / 18 ºC