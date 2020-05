Sábado será de sol e temperaturas amenas no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul segue sob influência de um centro de alta pressão com ar seco, o que garante tempo firme neste sábado. O sol predomina em todo o território gaúcho, com céu claro. Algumas nuvens esparsas podem se formar.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o dia ainda começa frio, com formação de geada localizada, especialmente em áreas de baixadas. Há chance de neblina e nevoeiros na madrugada. A temperatura se eleva à tarde, e deve ficar amena no RS.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na Capital deve ser de 8°C, e a máximas não passa dos 25°C..

Mínimas e máximas no RS

Erechim 6°C / 23°C

Santa Cruz 8°C / 26°C

Santiago 8°C / 23°C

Vacaria -2°C / 21°C

Santana do Livramento 5°C / 23°C

Chuí 9°C / 23°C