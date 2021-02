São falsos os calendários com datas de vacinação para idosos com menos de 85 anos em Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre esclarece que são falsas as mensagens com calendários de vacinação que estão circulando em redes sociais com anúncio de data para imunização de idosos com menos de 85 anos. As demais faixas só serão confirmadas quando houver anúncio do Ministério da Saúde sobre novos lotes de doses.

Em decorrência das notícias falsas, alguns idosos com menos de 85 anos foram até as unidades de saúde, na manhã desta segunda-feira, em busca da vacinação. A Secretaria orienta a população a buscar informações nos canais oficias de informação do município: site da prefeitura e os canais 156, tanto pelo telefone, quanto156Web.

A vacinação segue nesta segunda-feira, para idosos com mais de 85 anos em nove postos de vacinação e um drive-thru.

Idosos com 85 anos ou mais – Onde se vacinar:

US Camaquã

US São Carlos

US IAPI

US Morro Santana

Clínica da Família Álvaro Difini

US Moab Caldas

US Assis Brasil

US Santa Marta

US Modelo

Drive-thru Big Sertório (avenida Sertório, 6600)

