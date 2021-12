São Paulo pede ao governo federal implementação imediata do passaporte da vacina contra a Covid-19

publicidade

O governo de São Paulo pediu ao governo federal a implementação imediata do passaporte da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito hoje pelo governador João Doria durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o governo, um ofício foi enviado ao Ministério da Saúde para que seja exigida a comprovação aos viajantes que chegam ao Brasil.

A recomendação é do Comitê de Saúde do Estado e segue procedimentos já adotados em outros países, inclusive é corroborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "É a forma correta de agir, de estabelecer procedimentos, o que a Ciência, a Saúde determina. Temos o maior porto da América Latina, o porto de Santos, e o maior aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. São Paulo é a principal entrada de estrangeiros no país, com um terço dos voos", justificou o governador. O coordenador do Comitê Científico, Paulo Menezes, lembrou os casos confirmados da variante Ômicron e a necessidade do avanço da vacinação com a dose reforço.

Veja Também