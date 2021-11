Saúde discute protocolos contra nova variante africana da Covid-19

publicidade

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, o número 2 da pasta, disse que as autoridades brasileiras vão se reunir nesta sexta-feira (26) para discutir os protocolos contra a nova variante da Covid-19, a B.1.1.529. A mutação foi identificada pela primeira vez na África do Sul e se propaga rapidamente, segundo os cientistas.

"É uma variante de preocupação. Discutimos isso internamente com os técnicos e vamos discutir ao longo do dia de hoje. Houve de fato uma recomendação para suspensão dos voos vindos da África do Sul e a recomendação da vacinação de todos os estrangeiros que chegarem ao país", detalhou o secretário-executivo.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou medidas restritivas para voos e viajantes procedentes de cidades da África do Sul: Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A agência também recomendou quarentena para viajantes brasileiros que estiveram nesses países e sugeriu evitar viagens não essenciais à África.

Na quinta-feira (25), o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul (NICD, na sigla, em inglês), comunicou a descoberta da variante B.1.1.529. Segundo os cientistas, a cepa possui uma "constelação incomum" de mutação e é de preocupação, pelo risco de escape da proteção da vacina. Essa possibilidade, no entanto, ainda está sendo investigada. Nos últimos dias, os pesquisadores identificaram 22 casos de Covid a partir desta nova cepa.

