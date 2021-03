Saúde libera 1,5 mil leitos de UTI para Covid-19 em 16 estados e DF

publicidade

O Ministério da Saúde autorizou a criação de mais 1.499 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender exclusivamente pacientes adultos com Covid-19 grave, em 70 municípios do Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial na noite da última sexta-feira e tem caráter temporário e excepcional.

A verba está autorizada para 16 Estados e o Distrido Federal: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. O valor do repasse é de R$ 71,9 milhões, retroativo ao mês de março.

O presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta do Twitter que, com essa autorização, o número de leitos liberados pelo Governo Federal é de 2,7 mil, levando em conta os 1.608 já autorizados para o Estado de São Paulo.

- Depois de mais 1608 leitos de UTIs para SP, nesta sexta-feira, o @minsaude autorizou 2,7 mil leitos de UTI adulto para atendimento exclusivo aos pacientes graves com Covid-19 no Brasil. (Segue) — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 20, 2021

Para conseguir o recurso, as secretárias estaduais e municipais de saúde têm de preencher um cadastro no Sistema de Apoio a Implantação de Políticas da Saúde (SAIPS). A liberação do dinheiro seguirá três critérios: curva epidemiológica de casos de covid na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.