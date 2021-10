Saúde prevê aplicar uma dose na população de até 59 anos em 2022

publicidade

O Ministério da Saúde adiantou o planejamento de imunizações contra a Covid-19 para 2022, prevendo aplicar mais uma dose para a população de até 59 anos e mais duas nos idosos de 60 anos ou mais. As informações foram dadas em entrevista coletiva no início desta noite, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

"Nosso preparo para 2022 é de um cenário muito positivo e que me permite, como ministro da Saúde, dizer que os brasileiros terão uma campanha muito eficiente em 2022, ano esse que, com a ajuda de todos nós, será o ano do fim da pandemia da Covid-19", destacou Queiroga.

O planejamento da vacinação contra a Covid-19, no ano que vem, elaborado pelo Ministério da Saúde, prevê um modelo diferente do adotado em 2021, quando o atendimento foi separado de acordo com graus de prioridade.

As estimativas do governo federal são de que o país terá pelo menos 354 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em 2022, com investimentos estimados em R$ 11 bilhões para adquirir os imunizantes.