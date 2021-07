Segundo dia de moradores em situação de rua no Gigantinho tem lotação completa

publicidade

A segunda noite das pessoas em situação de rua de Porto Alegre foi de lotação completa no Gigantinho. Um total de 128 pessoas (sendo seis mulheres) dormiram no ginásio do Inter e dois idosos cadeirantes foram transferidos para o abrigo Marlene.

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) informou também que houve o acolhimento em albergues, abrigos, pousadas e paróquias. Uma pessoa foi atendida pela equipe da Unimed com um quadro de febre provavelmente da reação da vacina contra a Covid-19. Três cães ingressaram com seus donos. Eles receberam vermífugo, antipulgas e roupas do gabinete da Causa Animal da prefeitura.

A Operação Inverno acolheu para pernoite 538 pessoas em situação de rua na noite de quarta-feira e madrugada de quinta-feira nos locais disponíveis da rede municipal. Com o aumento das vagas há necessidade de kits de higiene pessoal - escova, pasta de dente e sabonete. As doações podem ser entregues no portão 1 do Gigantinho.

Nos abrigos e albergues, foram 188 acolhidos e as 200 vagas nas pousadas foram usadas. O reforço das paróquias da Arquidiocese de Porto Alegre ajudou para o pernoite de 22 pessoas.

Na manhã de quinta-feira, as pessoas em situação de vulnerabilidade social receberam um café da manhã oferecido por duas entidades: a Helix Athenas Maçonaria e o projeto Seleção do Bem, do ex-tetracampeão mundial Dunga. O ex-jogador do Inter e da Seleção Brasileira e sua equipe foram pessoalmente levar os alimentos e ajudaram a servir.

“Quando soubemos da ação nos oferecemos como parceiros ao prefeito Sebastião Melo. Ele aceitou nossa oferta e aqui estamos. Não apenas trazendo o café, mas conversando e dando um pouco de afeto as pessoas”, ressaltou Dunga.

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atende aos usuários e o Sine Municipal faz cadastros para encaminhamento a entrevistas de emprego. Já a Barbearia La Mafia esteve no local com dois profissionais cortando os cabelos gratuitamente.

A presidente da Fasc, Cátia Lara Martins, informou que o grupo permaneceu onde foram atendidos por assistentes sociais e psicólogos. Além disso, os moradores de rua cortaram cabelo e fizeram a barba.

As pessoas acolhidas puderam assistir as competições do Jogos Olímpicos de Tóquio porque uma televisão foi colocada no ginásio. Além disso, as equipes da prefeitura forneceram roupas quentes e cobertores.

As pessoas em situação de vulnerabilidade social foram levados ao ginásio por conta do frio e da queda na temperatura. A presidente da Fasc, Cátia Lara Martins, disse que segue a busca ativa na Capital dos servidores da instituição pelos moradores em situação de rua.

As pessoas acolhidas ficaram novamente na frente do Gigantinho aproveitando sol da manhã fria de quinta-feira. Na entrada do ginásio, o catador Nelson Trindade, 48 anos, disse que foi muito bem tratado pelas equipes da prefeitura. Já Miguel Oliveira Menezes, 34 anos, que circula pela região do Centro Histórico, disse que pretende ficar novamente na estrutura montada no Gigantinho.

Os avisos sobre pessoas em situação de rua podem feitos diretamente pelo telefone 156, opção 7. O Serviço de Abordagem Social da Fasc irá se encarregar da busca e encaminhamento para um dos abrigos da prefeitura ou Gigantinho. A estrutura do ginásio do Inter estará disponível até sábado.

