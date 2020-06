Seis cidades do Rio Grande do Sul registram mortes por Covid-19 nesta quarta

publicidade

Seis cidades do Rio Grande do Sul, Lajeado, Esteio, São Gabriel, Canguçu, Garibaldi e Giruá, registraram uma morte cada por Covid-19 entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta, elevando o total de óbitos pela doença para ao menos 316 no Estado. Atualmente, o RS tem uma taxa de mortalidade de 2,4%, conforme dados da Secretaria da Saúde (SES) divulgados na noite de ontem.

Segunda localidade mais afetada pela pandemia em número de casos confirmados, com 1.488, Lajeado é a quarta do território gaúcho em óbitos. Na manhã desta quarta-feira, a 20ª pessoas perdeu a vida por conta da doença. O homem de 72 anos estava internado no Hospital Bruno Born desde 25 de abril.

Em Esteio, o próprio prefeito, Leonardo Pascoal, confirmou a fatalidade. Trata-se do segundo óbito por Covid-19 na cidade. A vítima é uma senhora de 75 anos, residente de Instituição de Longa Permanência para idoso, com histórico de doenças pulmonares e insuficiência cardíaca. Conforme o último boletim da prefeitura, são 83 casos de infecção pelo novo coronavírus no município.

Em São Gabriel, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmou, oficialmente, a morte de um quinto paciente diagnosticado com o novo coronavírus. Trata-se de um homem de 75 anos que apresentava comorbidades e estava acamado há cerca de um ano. A morte aconteceu à 0h50min desta quarta-feira. De acordo com o prefeito Rossano Gonçalves, o paciente apresenta sequelas relacionadas a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e estava internado na área de isolamento Covid-19 do Hospital de Santa Casa de Caridade.

A vítima fatal de Garibaldi é uma mulher de 64 anos, que apresentou sintomas comuns à infecção pelo novo coronavírus e buscou atendimento no hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, no último sábado. Ela foi internada como suspeita para Covid-19, com diagnóstico positivo confirmado na segunda-feira. A idosa teve complicações e passou para internação na UTI, onde faleceu durante esta manhã de hoje.

Com mais este novo caso, Garibaldi registra cinco mortes pela doença viral. Conforme nota da prefeitura, o caso não era nem mesmo monitorado pela Vigilância Epidemiológica, pois o setor não havia sido notificado sobre o mesmo.

Em Giruá, o paciente estava internado no município de Cruz Alta. Trata-se de um homem de 62 anos de idade, que apresentava comorbidades e acabou não resistindo a complicações causadas pelo novo coronavírus. Conforme publicado nas redes sociais da administração municipal, "o prefeito Ruben Weimer presta condolências a família enlutada".

Canguçu

O óbito registrado em Canguçu é do diretor da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e diretor da Associação Gaúcha e de Rádio e Televisão, Hermes Ribeiro Filho. Ele faleceu aos 71 anos, depois de 72 dias de internação por conta de complicações da doença, informação confirmada pela assessoria da Federação.

O produtor rural foi primeiro enviado ao hospital da cidade, depois ao Hospital da Escola da Universidade Federal de Pelotas no dia 31 de março. Por conta de complicações, foi transferido a Porto Alegre, onde faleceu nesta manhã.

SES contabiliza 302 óbitos, mas número chega, pelo menos, a 316

O Rio Grande do Sul passou das 300 vítimas fatais por Covid-19 na terça-feira. O balanço divulgado pela SES informa que 302 pessoas morreram devido à doença no Estado. O número, porém, já é maior, conforme levantamento das secretarias municipais, que contam, pelo menos, 316 mortos. Aqueles não contabilizados são:

Alegrete - mulher, 70 anos

Gravataí - mulher, 61 anos

Santa Maria - homem, 76 anos

São Leopoldo - homem, 56 anos

Porto Alegre - homem, 60 anos

Porto Alegre - homem, 49 anos

Sapucaia do Sul - homem, 79 anos

Viadutos - mulher, 83 anos

Lajeado - homem, 72 anos

Esteio - mulher, 75 anos

Canguçu - homem, 71 anos

São Gabriel - homem, 75 anos

Garibadi - mulher, 64 anos

Giruá - homem, 62 anos