Seis mortes em acidentes nas estradas neste final de semana eram evitáveis, diz CRBM

publicidade

No último fim de semana, entre sexta a domingo, ocorreram cinco acidentes com morte nas estradas gaúchas, resultando em seis vítimas fatais. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), após análise na dinâmica das ocorrências, se percebeu que todos eram evitáveis. Ocorreram por imprudência, seja por excesso de velocidade, ultrapassagem forçada, embriaguez ao volante ou não uso do cinto de segurança. Estes fatores combinados aumentaram a gravidade dos acidentes.

Um exemplo foi a morte de um casal que morreu em colisão frontal na RS-040, em Capivari do Sul, na tarde de sexta-feira. O CRBM realizou diversas ações e operações nas rodovias estaduais no enfrentamento da criminalidade e na busca da prevenção de mais acidentes. Ao longo dos três dias, foram fiscalizados 17.732 veículos, identificadas 15.809 pessoas.

Cerca de 3.862 autos de infrações foram lavrados, principalmente por infrações dinâmicas que incidem na acidentalidade, como por exemplo, a ultrapassagem em local proibido. O excesso de velocidade, que é uma infração que agrava o resultado dos acidentes e que é a causa de muitas mortes no trânsito foi rigorosamente combatido. No final de semana, 7.593 veículos foram flagrados abusando da velocidade nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul.c

Um fator vem preocupando o CRBM, a embriaguez ao volante. Segundo dados divulgados pelo Comando, o número de condutores que são flagrados dirigindo sob influência de álcool vem aumentando significativamente. Neste sentido, de sexta a domingo, 107 condutores foram flagrados dirigindo após consumir bebidas alcoólicas. Em média, por dia, quase 36 condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool (sexta a domingo).