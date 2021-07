Sem filas e aglomerações, Porto Alegre segue vacinação de público com 36 anos

publicidade

Com a manutenção da faixa etária em 36 anos ou mais para a vacinação contra a Covid-19 de homens e mulheres, os 12 postos de saúde de Porto Alegre tiveram nesta quarta-feira uma manhã mais tranquila na sua movimentação. No colégio Júlio de Castilhos, o local é referência para imunização do Centro de Saúde Modelo, na unidade de saúde Santa Cecília e no Centro de Saúde Santa Marta não foram registradas filas e nem aglomerações de pessoas.

Os servidores da saúde aplicaram a primeira dose da Pfizer e também as segundas doses da AstraZeneca e da Coronavac. Hoje, não foi realizada a vacinação pelo sistema drive-thru. A imunização também seguiu para os públicos já contemplados anteriormente na campanha. No auditório do Julinho, a técnica em nutrição Sílvia Hernandez Macedo, 36 anos, disse que estava muito ansiosa pela realização da vacina. "Cheguei a pensar que fosse demorar mais. Agora, é seguir com todos os cuidados", destacou.

Já a assistente administrativa Cibele da Conceição, 36 anos, pediu que as pessoas não esqueçam de realizar a segunda dose da imunização. "Somente assim vamos conseguir vencer a pandemia", ressaltou. No posto de saúde, havia quatro pontos de vacinação. Diferente dos dias anteriores, havia uma pequena fila no colégio Júlio de Castilhos, com entrada pela rua Laurindo.

No local, também foi oferecido ao público a primeira dose da Pfizer e a segunda da AstraZeneca e da Coronavac. Na unidade Santa Cecília, pouca gente aguardava na fila para surpresa dos funcionários do posto. Mesma situação no Centro de Saúde Santa Marta. Dentro do público da faixa etária de 36 anos, o levantamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aponta 16,5 mil pessoas.

Além dos homens e mulheres com 36 anos ou mais, os trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos também foram imunizados nas 12 unidades de saúde.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre. Já o grupo das comorbidades e deficiência, é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.