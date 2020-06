Servidor público faz delivery de currículos de forma voluntária em Porto Alegre

publicidade

A vontade de ajudar ao próximo, que acompanha o servidor público Kaká D’Ávila há anos, foi uma das motivações para iniciar um voluntariado inédito em Porto Alegre.

Quando os primeiros casos do novo coronavírus começaram a surgir na cidade e logo iniciaram as restrições e demissões, Kaká começou a pensar como poderia auxiliar aqueles que mais precisavam, principalmente durante o período da pandemia e do isolamento social. Há anos ele realiza ações de voluntariado em comunidades da Capital, mas dessa vez ele foi além.

Reunindo a experiência por ter trabalhado por anos em agências de emprego, Kaká sempre buscou fazer ações com foco em pessoas que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Ele conta que realizava palestras nas ruas e até mesmo dentro de ônibus, dando dicas sobre entrevistas de emprego e até mesmo confecção de currículos.

“Pensei como eu poderia fazer para que as pessoas pudessem entregar os seus currículos em agências ou em locais que tenham vagas disponíveis”, comenta, lembrando que também ajuda aqueles que precisam de auxílio na elaboração do currículo.

E foi assim que surgiu o Delivery de Currículos do Kaká. Apesar de não seguir um cronograma rígido, com frequência ele vai por conta até as regiões com maior vulnerabilidade da cidade, nas comunidades, oferecendo ajuda para quem precisa.

“Muitas vezes essas pessoas não têm dinheiro nem para comida, quanto mais para uma passagem de ônibus. Eu arrecado os currículos, levo em padarias, supermercados, lojas, agências de emprego no Centro da cidade, levo a todos os lugares em busca de oportunidade para os candidatos”, reitera.

Kaká passa por bairros oferecendo ajuda para quem precisa. Foto: Alina Souza

Empregos conquistados

De acordo com Kaká, a ação tem dado certo. Ele já arrecadou mais de dois mil currículos e já contabiliza o desfecho positivo de pelo menos 38 pessoas que conseguiram emprego através do Delivery de Currículos. “É muita gente desempregada, muita gente precisando, está bem complicado”, conta.

Nascido e criado na Vila Dique, comunidade localizada no entorno do Porto Alegre Airport - Aeroporto Internacional Salgado Filho, Kaká passou por diversas necessidades e viveu em ambiente de vulnerabilidade social por muitos anos.

Além da origem humilde, ele também ficou por mais de dois anos no desemprego, que é a mesma situação das pessoas que busca ajudar. “Já passei por essa necessidade, fiquei desempregado por muito tempo, sei o quanto é difícil ficar batendo de porta em porta, faço talvez aquilo que eu gostaria que alguém fizesse quando eu estava desempregado e não tinha ninguém pra fazer”, desabafa.

Como Kaká não tem um veículo próprio, faz todas as buscas e entregas de currículo a pé ou de ônibus, com a fiel companheira: uma bolsa relativamente grande, na qual armazena os documentos para que não fiquem danificados no transporte.

“Tento deixar uma semente por onde eu passo, a partir de contato da empresa, é com o candidato”, explica. Com o delivery, Kaká também acaba auxiliando no isolamento social, pois ele faz a distribuição de dezenas de currículos. “Acaba sendo melhor do que ter várias pessoas na rua, fazendo a mesma coisa. Consigo fazer o papel de muitas delas”, destaca.