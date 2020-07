Servidores do Conceição protestam por mais segurança em Porto Alegre

publicidade

Os servidores do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) realizaram nesta segunda-feira uma manifestação na frente do ambulatório do hospital Conceição, na zona Norte de Porto Alegre, onde pediram mais segurança para os profissionais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No ato, eles homenagearam dois colegas que morreram em função da Covid-19: os técnicos de enfermagem Mara Rubia Silva Cáceres e Abel da Cruz Neto. Durante o protesto, que procurou obedecer regras de distanciamento em razão do Covid-19, os funcionários pediram a realização de testes contra o Covid-19 para todos os trabalhadores dos quatro hospitais e do postos de saúde e a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os servidores da instituição de saúde.

Na manifestação, os funcionários carregavam cartazes com as seguintes mensagens: "Testagem RT-PCR para todos os trabalhadores do GHC", "Mara Rubia e Abel Neto presentes!", "Afastamento imediato dos trabalhadores do grupo de risco", e "Quem cuida da vida dos trabalhadores da saúde?". Abel Neto trabalhava no setor de Hemodinâmica e Mara Rubia, na emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

O diretor de comunicação da Associação dos Servidores do GHC, Valmor Guedes, disse que os trabalhadores, além das medidas de segurança para o atendimento dos pacientes, querem que sejam feitos mais testes em todos os setores dos hospitais do grupo. "O GHC não toma a iniciativa de testar os funcionários. Queremos sensibilizar a administração para que faça ações de prevenção", acrescentou. O protesto foi organizado pela Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição e Sindisaúde.

O diretor-presidente do GHC, Cláudio Olivepira, disse que manifestação em época de pandemia, além de colocar em risco os profissionais, é pouco efetiva. Segundo ele, a instituição de saúde está realizando a testagem para os funcionários sintomáticos e já foram feitos mais de 1,5 mil testes. Além disso, segundo o GHC, o grupo tem comprado e recebido doações do Ministério da Saúde e de diversas empresas privadas - Taurus, JBS, Lojas Renner e Coca Cola. O GHC é composto pelos hospitais Conceição, Criança Conceição, Fêmina e Cristo Redentor, além de contar com uma parceria com o Instituto da Criança com Diabetes (ICD), a UPA Moacyr Scliar, na zona Norte, e 12 postos de saúde. A instituição de saúde é composta por 9.400 funcionários.