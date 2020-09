SES contabiliza 25 novas mortes e RS chega a 3.739 óbitos pela Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul chegou a 3.739 óbitos Covid-19 neste domingo, após reportar 25 novos óbitos nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as mortes ocorreram entre os dias 23 de agosto e 6 de setembro.

A atualização do sistema de monitoramento estadual apontou ainda o acréscimo de 437 novos casos confirmados, totalizando 143.914 infectados pela doença.

Até o momento, 130.252 pacientes (91%) estão recuperados do coronavírus, enquanto 9.923 seguem em acompanhamento.

Pelo menos 488 cidades do Rio Grande do Sul já registraram um caso de Covid-19 desde o começo da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Estado, entre hospitais públicos e privados, é de 76,2%, na tarde de hoje.

Óbitos reportados pela SES

Alvorada (mulher, 77 anos)

Campina das Missões (homem, 61 anos)

Candelária (mulher, 77 anos)

Canoas (mulher, 69 anos)

Guaíba (mulher, 40 anos)

Ijuí (homem, 33 anos)

Marau (homem, 70 anos)

Nicolau Vergueiro (homem, 88 anos)

Passo Fundo (homem, 83 anos)

Pelotas (homem, 79 anos)

Pelotas (homem, 69 anos)

Pelotas (mulher, 72 anos)

Pelotas (homem, 77 anos)

Pelotas (homem, 34 anos)

Pelotas (mulher, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 80 anos)

Porto Alegre (homem, 58 anos)

Porto Alegre (homem, 71 anos)

Santa Maria (mulher, 65 anos)

Santa Rosa (homem, 65 anos)

Santo Ângelo (mulher, 77 anos)

Sapiranga (mulher, 56 anos)

Xangri-lá (homem, 92 anos)