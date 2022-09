Sexta-feira será de sol e frio no RS

publicidade

Uma massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica toma conta do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Com isso, o sol aparece em todas as regiões e predomina no Estado. O vento ainda sopra com rajadas no Sul e no Leste gaúcho no começo do dia, mas enfraquece.

A massa de ar frio fará com que o primeiro dia cheio da primavera seja bastante ameno, mas com começo e fim de dia muito frio. Muitas cidades terão mínimas abaixo de 10ºC. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 9ºC e 19ºC.

Conforme a MetSul, o amanhecer deve ter geada em pontos da fronteira com o Uruguai e do Oeste pelas mínimas muito baixas. A temperatura cai acentuadamente no fim da tarde, e a próxima madrugada será muito fria.

Veja Também

Mínimas e máximas no RS nesta sexta

Erechim 4°C / 15°C

Vacaria 1ºC / 14°C

Alegrete 5°C / 18°C

Caxias do Sul 4°C / 15°C

Torres 11°C / 20°C