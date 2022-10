Sobe para 107 o número de mortos pelo furacão Ian nos EUA

publicidade

O número de mortes causadas pelo furacão Ian nos Estados Unidos subiu para 107 nesta segunda-feira, indicaram autoridades locais no balanço mais recente, após a passagem da tempestade em setembro, uma das piores da história recente do país. Somente na Flórida - o estado mais afetado - ocorreram 102 mortes, segundo as autoridades locais. Outras cinco pessoas morreram na Carolina do Norte.

Esses números oficiais podem continuar crescendo e alguns meios de comunicação dos EUA estimam um saldo ainda maior.

O furacão Ian, que devastou o sudeste norte-americano, é um dos mais mortais deste século no país. No entanto, o número de mortes que causou é muito inferior ao do Katrina, que devastou a Louisiana e deixou 1, 8 mil mortos em 2005.

Ian atingiu a Flórida como uma tempestade de categoria 4, submergindo bairros inteiros, destruindo casas, pontes e linhas de energia. O furacão, então, perdeu força a caminho do Atlântico, antes de se fortalecer novamente e atingir a Carolina do Sul e a Carolina do Norte.

Autoridades dizem que levará meses e US$ 50 bilhões ou mais para reconstruir as áreas costeiras devastadas da Flórida.