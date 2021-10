Sobe para três o número de mortos em caverna que desabou em São Paulo

publicidade

O Corpo de Bombeiros confirmou, na tarde deste domingo, três mortes após o desmoronamento do teto de uma caverna na cidade de Altinópolis (SP), na região de Ribeirão Preto, a 335 quilômetros de São Paulo.

Segundo a corporação, uma pessoa foi socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro da região, e outras seis ainda estão desaparecidas na chamada Gruta Duas Bocas.

Estamos em atendimento de 6 pessoas desaparecidas, já atendemos três óbitos e outra pessoa socorrida para o PS da região, aguardo informações do local.#193R. pic.twitter.com/7actZd83uX — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 31, 2021

Acidente na madrugada

O desmoronamento aconteceu na madrugada deste domingo, durante um treinamento do curso de bombeiro civil. Trabalham na região para a remoção das vítimas ao menos 20 viaturas e uma equipe de 75 bombeiros. Equipes também foram deslocadas da capital paulista para o local.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Major Palumbo, explicou que a corporação está no local desde o início da madrugada. Ele avalia que o resgate de todas as vítimas ainda vai levar "um bom tempo".

“O local é de difícil acesso e fica a cerca de 1km de distância do ponto onde temos que deixar as viaturas do nono grupamento de bombeiros. Esse tipo de ocorrência demora bastante (para ser encerrada), devido à dificuldade de acesso e da estratégia para a retirada das vítimas”, afirmou.

A gruta Duas Bocas possui 28 metros de altura e cerca de 350 metros de galerias. É uma das principais atrações turísticas do Nordeste paulista e está situada na estrada vicinal Arlindo Vicentini.