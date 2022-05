Sol predomina no RS nesta terça-feira

publicidade

O sol predomina mais uma vez no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com períodos de céu claro em diversas regiões. Contudo, no decorrer do dia, nuvens ingressam no Oeste e no Sul do Estado. Nebulosidade alta com nuvens avança ainda pelo Leste gaúcho.

O dia começa novamente com neblina e nevoeiro em alguns pontos. A terça se inicia ainda com frio no território gaúcho, de acordo com a MetSul. Além disso, pode gear em pontos isolados das regiões serranas.

À medida que o ar frio se afasta, as mínimas serão mais altas que nos dias anteriores. Assim, a tarde será agradável na maior parte dos municípios. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 11ºC e 24ºC.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 10°C / 25°C

Passo Fundo 9°C / 25°C

Capão da Canoa 12°C / 24°C

Santa Cruz 10°C / 26°C

Caxias do Sul 9°C / 24°C