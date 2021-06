Tampinha Legal recolhe o equivalente a 26 carretas de tampas plásticas

publicidade

O Tampinha Legal atingiu números expressivos de coleta de tampas plásticas neste mês. O programa, que ao longo dos seus 4 anos de existência se tornou o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular da indústria de transformação do plástico da América Latina, chegou ao marco de 649 toneladas do material arrecadadas. O montante equivale a 26 carretas de tampas plásticas e mais R$ 1,2 milhão, que foram destinados integralmente para as 311 entidades assistenciais do terceiro setor participantes. As coletas retornam para a indústria de maneira simples e fácil oportunizando a produção de novos artefatos como baldes, bacias, escovas, vasos de flores, para-choques automotivos, bancos de praça, entre outros.

Segundo a coordenadora do Instituto SustenPlást, Simara Souza, 100% dos plásticos são recicláveis onde desprezar significa desperdício. “Através do fomento de coletas de tampas plásticas, o Tampinha Legal promove ações modificadoras de comportamento de massa. Esses volumes expressivos refletem esta nova realidade onde mãos voluntárias que atuam em órgãos públicos, comércio, empresas, escolas, entre outros locais, em uma atitude de cidadania, contribuem para o Triple Bottom Line (sustentabilidade econômica, social e ambiental). A sociedade civil está compreendendo que plástico é matéria-prima nobre, que precisa retornar para a indústria caracterizando o modelo de Economia Circular na prática.”, salienta Simara.

Participam do programa entidades assistenciais do terceiro setor devidamente regularizadas como Apaes, Ligas Femininas, escolas, ONG’s, asilos, associações, hospitais, etc. Com os recursos obtidos através do Tampinha Legal, as entidades assistenciais podem adquirir medicamentos, alimentos, equipamentos, ração animal e/ou materiais escolares, bem como custeiam tratamentos e exames de saúde humana e animal, melhorias em suas sedes, entre outras ações.

Programa

O Tampinha Legal é iniciativa do Instituto SustenPlást com o apoio do Movimento Plástico Transforma. Através de ações modificadoras de comportamento de massa, conscientiza quanto ao destino adequado aos resíduos plásticos e faz com que a economia circular ocorra na prática.

Todos os segmentos da sociedade são convidados a juntar tampas plásticas e destiná-las para entidades assistenciais cadastradas junto ao programa que busca a melhor valorização de mercado para o material.

Os valores obtidos são destinados integralmente para as entidades assistenciais participantes sem rateios de material ou repasses de valores. O programa não recebe comissões e/ou gratificações sobre o material coletado. Em 2020 ultrapassou R$ 1 milhão de reais destinados 100% para entidades assistenciais participantes.

Recentemente, lançou no RS, o Copinho Legal que, seguindo o modelo do Tampinha Legal, destina os recursos obtidos com a venda dos descartáveis plásticos (copos, pratos e talheres) para as entidades assistenciais participantes. O Tampinha Legal atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás e no Distrito Federal. Em breve, será iniciado no estado da Bahia.

Em Porto Alegre, o Tampinha Legal conta com o apoio estratégico da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS. Além do aplicativo (Android e iOS) e site (tampinhalegal.com.br), onde é possível localizar várias informações tais como os pontos de coleta mais próximos, entidades assistenciais e empresas participantes, etc. também é possível acompanhar o Tampinha Legal por redes sociais, como YouTube, Instagram e Facebook.