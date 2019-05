publicidade

O tempo chuvoso segue no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol até aparece com nuvens na maioria das regiões, mas ocorrem períodos de maior nebulosidade.

O amanhecer será de nevoeiro e neblina em alguns pontos. Chove no Norte do Estado desde cedo e de forma localizada em diversas regiões no decorrer do dia. A instabilidade ainda é influenciada pela área de menor pressão atmosférica.

A temperatura segue agradável para esta época do ano. Porto Alegre terá sol e nuvens com momentos de nebulosidade. A chance de chover é menor, mas se acontecer, deve ser passageira e na virada da tarde para a noite. As marcas para Capital ficam entre 17°C e 22°C.

Mais chuva e frio

Instabilidade ganha força entre quinta e sexta no território gaúcho, quando diferentes pontos têm risco de chuva com volumes altos. Com isso, uma massa de ar polar também ingressa e derruba a temperatura na sexta.

Mínima e Máxima

Caxias do Sul 15°C | 18°C

Erechim 16°C | 19°C

Passo Fundo 16°C | 19°C

Santiago 14°C | 19°C

Uruguaiana 15°C | 20°C

Rio Grande 16°C | 21°C

Pelotas 16°C | 22°C