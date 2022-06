Tempo segue instável no RS nesta quarta-feira

publicidade

A quarta-feira começa com muitas nuvens e chuva na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, inclusive com risco de temporais isolados, fortes a severos. Também deve ter vento forte e granizo na Metade Norte.

No decorrer do dia, a instabilidade se concentra no Oeste, no Sul e no Centro do Estado, enquanto na Metade Norte a nebulosidade diminui à tarde e o sol aparece em vários pontos, com vento e aumento da temperatura. Elevada umidade deve dexar as superfícies molhadas.

Ar mais frio começa a ingressar pelo Oeste e o Sul, onde a temperatura estará baixa. Segundo a MetSul, a frente fria vai avançar até quinta e poderá trazer novas ocorrências de tempestades, algumas fortes, em pontos localizados.

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 14ºC e 16ºC nesta quarta.

Veja Também

Veja as mínimas e máximas no RS

Torres 14 ºC / 17 ºC

Caxias do Sul 13 ºC / 18 ºC

Vacaria 13 ºC / 20 ºC

Erechim 15 ºC / 24 ºC

Santa Maria 13 ºC / 15 ºC

Bagé 10 ºC / 13 ºC

Pelotas 12 ºC / 15 ºC