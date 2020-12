Temporais atingem o RS a partir desta quinta-feira

publicidade

As fortes áreas de instabilidade que avançam sobre o Rio Grande do Sul provocam temporais a partir desta quinta-feira no Estado. O dia já começa com chuva nas metades Norte e Leste.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a circulação de umidade traz pancadas isoladas alternando com sol durante o dia em algumas áreas do estado. Pode haver rajadas de vento e, com o ar abafado, há risco de granizo.

Em Porto Alegre, pode haver abertura de sol, mas também chove. A mínima na Capital deve ser de 21°C, e a máxima fica nos 28°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 21°C / 25°C

Santa Rosa 21°C / 30°C

Rio Grande 20°C / 25°C

Passo Fundo 20°C / 25°C

Santa Maria 21°C / 29°C

Uruguaiana 21°C / 30°C