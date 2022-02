Temporal deixa vários clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

publicidade

O temporal desse domingo deixou vários clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. De acordo com a CEEE Equatorial, as principais cidades atingidas pela falta de luz são Porto Alegre, Viamão, Pelotas e Encruzilhada do Sul. Já na área de concessão RGE, a empresa afirma que as chuvas causaram o problema em 82 mil pontos, principalmente nos municípios da região do Vale dos Sinos e em Santa Maria.

À reportagem, a CEEE Equatorial não informou o número exato de clientes sem energia elétrica, apenas afirmando que normalizou a situação em 75% dos pontos que estavam sem luz.

Uma subestação da CEEE em Viamão, próximo ao Cocão, pegou fogo na noite desse domingo. As chamas teriam começado por volta das 20h30min, após um curto-circuito causado por um raio. Diversos moradores ficaram sem luz e água. À reportagem do Correio do Povo, a Brigada Militar confirmou que quase metade do município ficou às escuras.

Por volta das 23h, alguns pontos começaram a ter a luz restabelecida. Primeiramente, se pensava haver duas pessoas no local na hora do incêndio, mas a CEEE informou à BM que não havia ninguém trabalhando durante o horário. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, as chamas se alastraram por cerca de um quilômetro no mato paralelo ao local, que foi isolado. De acordo com a empresa nesta segunda-feira, técnicos continuam trabalhando para a normalização dos serviços da subestação.

A RGE alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não. Em caso de falta de energia, a empresa pode ser comunicada através de um dos seguintes canais de atendimento:

SMS com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350;

Whatsapp 51 999550002;

Site www.rge-rs.com.br;

App CPFL Energia (disponível para Android e iOS);

Call Center 0800 970 0900.

Já os clientes da CEEE Equatorial Energia poderão registrar interrupção de energia nos seguintes canais de comunicação:

Site ceee.equatorialenergia.com.br/;

Telefone 0800 721 2333;

SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de energia).

*Com informações do repórter Felipe Nabinger