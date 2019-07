Terça-feira será de amanhecer frio no RS

publicidade

O amanhecer será frio mais uma vez em todo o Estado nesta terça-feira. Apesar disso, as temperaturas serão mais amenas ao longo da tarde. O sol aparece acompanhado de nuvens em quase todas as regiões, com algumas áreas do Sul e do Oeste registrando maior índice de nebulosidade.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de formação de geada nas zonas rurais e em pontos de áreas urbanas, incluindo região metropolitana e Porto Alegre. Com o enfraquecimento do ar polar, a temperatura sobe rápido na parte da manhã, e a tarde será amena. À noite, temperaturas voltam a cair.

Na Capital, sol aparece entre nuvens. Mínima deve ser de 4°C, enquanto a máxima não passa dos 21°C.

Mínimas e máximas do RS:

São José dos Ausentes -4°C / 19°C

Santa Rosa 0°C / 23°C

Erechim 2°C / 21°C

Santiago 4°C / 20°C

Pelotas 3°C / 20°C

Santa Cruz do Sul 3°C / 22°C