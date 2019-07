Três pessoas morrem em colisão entre caminhonete e carreta em Novo Hamburgo

publicidade

Três pessoas morreram no final da manhã desta terça-feira em um grave acidente registrado na ERS 239, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão envolveu uma carreta e uma Ford EcoSport em local próximo ao acesso para a avenida Bento Gonçalves, antes do Campus da Universidade Feevale, em direção à cidade de Sapiranga.

Testemunhas relataram que a carreta, que trafegava em sentido contrário, teria atravessado a pista e atingido a caminhonete, que logo em seguida capotou. Todos os ocupantes da EcoSport morreram no local. O condutor da carreta e seu carona foram retirados conscientes, mas com ferimentos. Eles foram encaminhados ao Hospital de Novo Hamburgo, onde foram submetidos a exames.

O trânsito está congestionado nos dois sentidos da rodovia porque os dois veículos ainda não foram retirados da pista. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) já chegou no local e a carreta está sendo removida.