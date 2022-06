Trabalhador que caiu do décimo andar de prédio morre no HPS, em Porto Alegre

publicidade

O jovem trabalhador Wagner Luiz Teixeira, 19 anos, que havia sobrevivido a uma queda do décimo andar de um prédio na avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, não resistiu aos graves ferimentos e morreu no Hospital de Pronto Socorro (HPS). O óbito da vítima ocorreu por volta das 21h. O corpo dele foi recolhido no começo da madrugada desta quinta-feira pelo Departamento Médico Legal do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Uma equipe do Departamento de Criminalística do IGP já havia comparecido no local do acidente de trabalho, ocorrido na manhã dessa quarta-feira, no interior de um apartamento em um condomínio residencial, situado na frente ao Parque Marinha do Brasil. Conforme o IGP, "a equipe do Departamento de Criminalística foi acionada e realizou as medições e coleta dos vestígios necessários para esclarecer o que causou o acidente". O laudo pericial, informou o IGP, deve ser concluído em 30 dias.

A vítima tinha vínculo com uma empresa de reformas e fazia o conserto da parede do apartamento, onde um antigo aparelho de ar-condicionado deixou um buraco. Na queda, a vítima atingiu algumas estruturas nos andares abaixo e, por fim, o teto de uma garagem no térreo, nos fundos do edifício, o que amorteceu o impacto no solo.

Ferido gravemente, o trabalhador foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao HPS. Policiais militares do 1º BPM atenderam inicialmente a ocorrência. O caso foi registrado na 2ª DP da Polícia Civil. Morador de São Leopoldo, Wagner Luiz Teixeira será sepultado no Cemitério Cristo Rei.