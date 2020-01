Trincheira da Anita Garibaldi é entregue à população de Porto Alegre

publicidade

Programada como uma das obras da Copa do Mundo de 2014, a reforma na trincheira da avenida Anita Garibaldi, em Porto Alegre, foi entregue nesta quinta-feira. O trecho final de 210 metros no cruzamento com a avenida Carlos Gomes havia começado a ser reformado em 2013 junto com outros pontos da via. O trânsito no local foi liberado por volta das 8h30min com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior, acompanhado de secretários municipais.

Os atrasos na obra ocorreram devido a problemas com o consórcio responsável pela. Em julho do ano passado, o governo municipal ainda foi condenado a reparar danos ambientais causados durante os trabalhos. Os reparos consistem na elaboração de um projeto de intervenção artística. A finalização do trecho foi feita com trabalho de servidores da prefeitura. Orçada inicialmente em R$ 23 milhões, a obra teve o custo final de R$ 21,5 milhões.

Mesmo recém-inaugurada, é possível ver pontos com asfalto em relevo, além de alguns pequenos buracos. Marchezan disse que não notou os problemas no pavimento. "Não vi buracos, não percebi." O prefeito criticou também os problemas nos projetos. "Teve uma empresa que entregou o projeto com várias falhas e aí, no momento que a empresa que ia executar, percebia essas falhas. Esse é o cerne da demora nas obras da Copa", argumentou. Ele ainda afirmou que não pretende dar mais prazos para entrega das outras obras, mas acredita que até o fim do ano todas estarão finalizadas.

Ao analisar a trajetória dos trabalhos até a sua conclusão, Marchezan relembrou a série de situações que atrasaram a finalização da entrega da trincheira e comentou que as chamadas "obras da Copa" são como novelas mexicanas.

"São obras que estão chegando ao seu final com as dores e os dramas de novelas. Esta aqui teve início em 2012, mas começou de fato em 2013, foi suspensa um ano depois, reiniciou em 2015, teve suspensão de pagamentos em 2016. É também é uma obra que passou por várias modificações e teve seis aditivos de prazo, seis aditivos contratuais e tinha também um orçamento maior do que este que foi entregue porque algumas coisas tiveram de ser retiradas, além de vários erros de projeto", explicou.

Prefeito participou de entrega da obra em Porto Alegre / Foto: Alina Souza

Secretário adjunto de Infraestrutura, Nelcir Tessaro ressaltou a melhoria no trânsito com a liberação da trincheira da avenida Anita Garibaldi. "Era uma necessidade, já que ela faz ligação com a zona Norte e estava congestionando o trânsito na avenida Nilo Peçanha, que agora vai desafogar inteiramente." O levantamento do governo aponta que cerca de 75 mil carros circulam por dia no trecho finalizado.

Tessaro também apontou que a próxima obra da Copa que deve ser entregue é a avenida Ceará, também na zona Norte da cidade. "O contrato termina em março e as placas já chegaram, então será entregue, sim, em março." Já a avenida Cristóvão Colombo deve ser entregue até outubro, enquanto na avenida Tronco o DEMAB vai realizar a retirada de 28 famílias e o contrato está sendo refeito para analisar os custos, já que ela está parada por falta de pagamento. A do secretário adjunto de Tessaro é que ela reinicie ainda no primeiro trimestre de 2020.

*Com informações do repórter Guilherme Kepler