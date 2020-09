Trump minimiza preocupações com o clima e diz que "começará a esfriar"

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira que o aquecimento global seria revertido, afirmando que o clima "começará a esfriar".

Enquanto conversava com um oficial local em uma reunião na Califórnia sobre os incêndios florestais que assolavam o Oeste do país, Trump descartou as preocupações com a mudança climática, dizendo: "Vai começar a esfriar. Basta observar".

O funcionário em questão, Wade Crowfoot, diretor da Agência de Recursos Naturais da Califórnia, respondeu: "Gostaria que a ciência concordasse com você".