Turistas gaúchos retidos por nevasca no Chile iniciam retorno na madrugada de quinta-feira

O grupo de turistas gaúchos que ficou preso em nevasca no Chile irá, enfim, voltar ao Brasil. A saída da capital chilena, Santiago, está prevista para às 5h de quinta-feira, horário local. Os 33 viajantes, sendo 28 idosos e uma criança, partirão de Santiago em direção a Mendoza, na Argentina, e, de Mendoza, ao Vale do Taquari, onde residem. A previsão de chegada ao destino final é no sábado. "Mas isso não dá para saber certo, só depois quando estivermos mais perto", diz Gerson Henrich da Silva, um dos integrantes do grupo. A viagem será feita no mesmo ônibus que fez a rota de ida, ainda no dia 6 de julho.

Naturais dos municípios de Teutônia e Estrela, no Vale do Taquari, o grupo iniciou viagem turística no dia 6 de julho, com uma agência de viagens. O roteiro previa a chegada em Mendonza, na Argentina, no dia 7.

Um dia depois, os turistas tentaram subir a Cordilheira dos Andes, com destino a Santiago, no Chile, mas conseguiram chegar somente até a Ponte Del Inca, ao pé da Cordilheira. No retorno, enfrentaram a nevasca. No sábado, dia 9, após passarem pela parte burocrática, chegaram à aduana chilena, que teve os portões fechados para circulação de veículos, em razão do risco de desmoronamento de gelo.

O grupo ficou três dias dormindo no ônibus que os transportou. Na terça-feira, foram levados a um hotel em Santiago, com a ajuda de forças oficiais. A mesma nevasca deixou vários caminhoneiros brasileiros sem poder voltar ao Brasil. Muitos acabaram abandonando seus veículos.