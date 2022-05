Unidade móvel da saúde vacina rodoviários em Porto Alegre

publicidade

Para acelerar vacinação contra a gripe e a Covid-19, a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS) se deslocou nesta terça-feira até a garagem da empresa Sudeste, no Partenon, para oferecer doses dos imunizantes aos rodoviários desde as 9h. Pelo menos 70 funcionários - de um total de 580 - já haviam sido vacinados contra a Influenza até o meio-dia. Nenhum trabalhador recebeu a dose contra o novo coronavírus.

Antes de encerrar o expediente, o cobrador Matheus Pointini Monçalves, 32, se dirigiu à unidade móvel para tomar a vacina contra a gripe. “É muito boa a iniciativa da prefeitura. O que vem pra ajudar a gente aceita e toma. Eu tomei todas as doses da Covid, as duas da Janssen”, comemora. Ele destaca que muitas vezes as pessoas não conseguem acessar os postos de saúde depois do horário de trabalho. “Agora não tem desculpa, como a a maioria do pessoal vem pra garagem, isso facilitou bastante”, explica.

Médico da unidade móvel, Mosiah Heydrich Machado afirma que a unidade não aplicou nenhuma dose contra a Covid-19. “Isso é um bom sinal, quer dizer que a maioria deve estar imunizada já com todas doses”, destaca. Como a unidade móvel visita as empresas de ônibus desde a semana passada, Machado explica que a vacinação entre os rodoviários registra em média 200 aplicações por dia. “A vantagem da unidade móvel é que a gente leva a vacina até as pessoas, elas não vão ter que se deslocar”, completa.

Na semana passada, a unidade móvel visitou as empresas Nortran, onde foram aplicadas 254 vacinas da Influenza e 17 contra a Covid-19, e Carris, com aplicação de mais 220 vacinas da Influenza e 34 da Covid-19. “A média tem sido 200 por dia”, reforça, acrescentando que profissionais de outras empresas de ônibus, desde que se apresentem com o crachá funcional, podem receber a vacina na unidade móvel.

Gerente de Recursos Humanos da Sudeste, Rodrigo Fonseca Teixeira destaca a importância da vacinação na unidade móvel em horário comercial, das 9h até as 17h. Os profissionais contemplados são das áreas administrativa, manutenção e operacional, além de motoristas e cobradores. “A gente tem 580 funcionários ativos atualmente”, afirma. “É uma boa iniciativa porque também vai desobstruir a quantidade de pessoas que vão procurar os postos de saúde”, completa.

