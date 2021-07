Unidade móvel de Porto Alegre leva vacinação à Cavalhada neste domingo

publicidade

A vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre continua neste domingo, 4, para pessoas de 43 anos ou mais e demais grupos já contemplados na campanha. O local da aplicação será a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que estará no Campo do Periquito, bairro Cavalhada (avenida Vicente Monteggia, 2709).

No local, estarão disponíveis dose 1 para todos os públicos e dose 2 de Astrazeneca e Coronavac para quem tomou a primeira dose há mais de 12 semanas ou 28 dias, respectivamente.

No sábado, 3, um total de 6.228 doses contra Covid-19 foi aplicado pela prefeitura em cinco pontos de atendimento. Utilizado pela primeira vez como espaço de vacinação, o Ginásio Tesourinha somou a aplicação de 1.754 doses (1.710 dose 1 e 44 dose 2), seguido do drive-thru da PUCRS, com 1.624 doses aplicadas (1.535 D1 e 89 D2), drive do Barra Shopping Sul, com 1.344 doses (1.315 D1 e 29 D2), Unidade de Saúde Assis Brasil, com 939 doses (727 D1 e 212 D2), e Unidade de Saúde Belém Novo, com a aplicação de 567 doses (562 D1 e 5 D2).

Documentos

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência ou de vínculo de trabalho em Porto Alegre. É preciso comprovar o vínculo com a instituição de ensino, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down). Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Locais de vacinação

O quê: primeira dose contra Covid-19 e segunda dose de AstraZeneca/Oxford e Coronavac/Butantan

Público dose 1: pessoas com 43 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Público dose 2: quem tomou a D1 há 12 semanas ou mais (AstraZeneca) e quem tomou a D1 há mais de 28 dias (Coronavac)

Horário: 9h às 13h

Onde: Unidade Móvel SMS – Campo do Periquito

Endereço: avenida Vicente Monteggia, 2709, Cavalhada