Unidades de Porto Alegre suspendem consultas e procedimentos para priorizar atendimentos de Covid

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, em função do grande volume de atendimento de pacientes respiratórios, as unidades de saúde suspenderam temporariamente as consultas e procedimentos eletivos para priorizar o atendimento de sintomáticos respiratórios e evitar aglomerações em Porto Alegre. As unidades estão ligando para os pacientes com antecedência para avisar que a consulta ou procedimento será remarcado. A medida vale até o final do mês, quando passará por nova avaliação.

Na manhã desta sexta-feira, o Postão do IAPI, localizado na frente do Cemitério Municipal São João, recebeu pessoas atrás dos testes rápidos para detecção da Covid. Em torno das 9h40min, cerca de 20 visitantes aguardavam para serem chamados para a realização do teste de antígeno.

“Estou com muita irritação na garganta há uns três dias”, contou a zeladora Maria Aparecida Albano, de 54 anos, que não teve a doença até agora. Porém, como salienta, houve casos de contaminados no local em que trabalha. O estudante Rafael Horn, 16, não tinha nenhum sintoma. “Meus amigos testaram positivo e tive contato com eles. Achei melhor fazer”, disse vestido com a camiseta do Grêmio. Por sua vez, a auxiliar administrativa Steffy Lima, 32, queixava-se de vários sintomas, como diarreia, dor de cabeça, febre e coriza. “Estou assim desde sábado passado e achei que fosse qualquer outra coisa”, compartilhou, dizendo que recebeu as três doses da vacina.

Conforme o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela SMS, os casos de pacientes positivados seguem em elevação na Capital. O atendimento de pessoas com síndrome gripal e outras condições respiratórias cresceu bastante depois das festas de Natal e Ano-Novo nas unidades de atenção primária e prontos atendimentos. Diariamente, é possível ver filas de pessoas em busca de orientações nos locais.

Confira os dados dos últimos seis meses abaixo:

17.416 atendimentos (agosto de 2021)

17.201 atendimentos (setembro de 2021)

19.375 atendimentos (outubro de 2021)

13.884 atendimentos (novembro de 2021)

16.184 atendimentos (dezembro de 2021)

*25.332 atendimentos (*até 19 de janeiro de 2022)