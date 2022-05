Vacinação contra a Covid-19 é tranquila neste sábado em Porto Alegre

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 foi tranquila em Porto Alegre neste sábado. Três locais, o Shopping João Pessoa, e as unidades de saúde Tristeza e Jardim Itu, disponibilizaram as doses ao público, sendo que no João Pessoa, a imunização foi exclusivamente para adultos, e nos demais, para crianças e adultos. Todos os locais também vacinaram contra a gripe para os públicos contemplados pela atual campanha de vacinação. Profissionais da Santa Casa de Misericórdia estiveram no centro comercial para auxiliar na aplicação.

A enfermeira Milene Teixeira Cassalha, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), afirmou que o dia começou com algumas filas, e a maior parte das pessoas que procuraram o local foi de idosos, que buscam o segundo reforço. A imunização para este público está aberta a partir dos 63 anos na Capital. “Quando foi ampliada a vacinação para as pessoas acima de 65 anos, houve um grande movimento”, comentou.

De acordo com ela, as filas geralmente acontecem no começo da manhã, em razão das pessoas que já estavam aguardando antes da abertura, e depois do meio-dia, quando há a saída do trabalho. Entre o público-alvo da vacinação, o sentimento era de alívio e dever cumprido. A aposentada Ione Maria Godoy, 68 anos, veio com o marido, o profissional autônomo Sérgio Figueiredo, 64. Eles são moradores do bairro Agronomia e receberam a quarta dose, bem como se vacinaram contra a influenza.

“Não pegamos a Covid-19 até agora. Acho que os cuidados precisam continuar, com uso de máscaras em todos os locais”, afirmou ela. O aposentado João Santos, 79, morador da Medianeira, também relatou que a aplicação foi bastante tranquila e sem sustos. “Sempre procuro cuidar da minha saúde. Agora, com a Covid-19, ainda mais”, comentou. Conforme a SMS, ainda não há previsão de reduzir a faixa etária na Capital para recebimento da segunda dose de reforço da vacina. A Prefeitura afirma que aguarda a chegada de mais vacinas para ampliar o público.