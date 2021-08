Vacinação contra Covid-19 registra grande procura por jovens em Porto Alegre

publicidade

A vacinação em Porto Alegre teve movimentação intensa, nesta quarta-feira, nas 12 unidades de saúde e nos três drive-thrus disponíveis. Não houve registro de aglomerações para quem foi realizar a aplicação da primeira dose do imunizante. A novidade ficou por conta do novo ponto de vacinação na Capital: no Shopping Total, na avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, que atendeu exclusivamente pedestres. A movimentação dos jovens que foram em busca da imunização começou um pouco antes das 8h.

As pessoas foram vacinadas pela equipe de saúde do 8º Batalhão Logístico do Exército. No local, que funciona na loja 1, prédio 5, próximo da loja França, havia dez pontos de vacinação. O shopping Total ofereceu isenção no estacionamento para quem foi se vacinar. No momento da imunização, as equipes do 3º Batalhão de Comunicações do Exército realizou a entrega de uma etiqueta que garantiu a gratuidade na saída - para quem foi de carro. Foi definido pela administração do shopping que não haveria tempo máximo de permanência no local.

Na fila, o sentimento entre os jovens era de alívio e alegria por estarem recebendo a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus. A engenheira química Rafaela Saldanha, 24 anos, disse que estava extremamente emocionada. "Fique com vontade de chorar pela realização da vacina", destacou a jovem que comemorou aniversário no dia 7 de agosto. "A imunização foi meu presente de aniversário", acrescentou. No dia 10 de outubro, ela fará a segunda dose da Astrazeneca.

Já a advogada Maria Eduarda Pedrazani, 24 anos, afirmou que estava muito ansiosa pela realização da vacina. "Tirei um peso das costas. Só faltava eu na minha família", ressaltou. Mesmo com a primeira dose no braço, Maria Eduarda explicou que segue com o trabalho em home office e que não vai baixar a guarda. "Sigo com os cuidados como o uso da máscara, do álcool em gel e o distanciamento social", acrescentou a jovem.

Além da imunização para pessoas com 24 anos ou mais, a aplicação das doses estava disponível para adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos (primeira dose) e gestantes e puérperas (segunda dose). Além do Shopping Total, foi possível se vacinar no drive-thru do estacionamento do BIG BarraShoppingSul e drive do Shopping Bourbon Wallig - com acesso do público de carro ou a pé.

O agendamento pelo aplicativo 156+POA segue para aplicação da primeira dose. Além das unidades Morro Santana, Tristeza e São Carlos, que já ofereciam o serviço no período noturno (das 18h às 21h), mais três unidades estão com agendas abertas para o período diurno: Diretor Pestana (9h às 16h), Nossa Senhora de Belém (9h às 16h) e Passo das Pedras I (7h às 17h).

A aplicação da primeira dose também continua para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas; cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes - que estejam amamentando bebês com até 12 meses.

Amanhã, a primeira dose da vacina será estendida para pessoas com 23 anos ou mais. A aplicação será feita das 8h às 17h nos postos de saúde da Capital. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que 15.433 pessoas deverão ser imunizadas nessa faixa etária.