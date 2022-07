Vacinação contra varíola do macaco no Brasil deve ser em duas doses

publicidade

O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, anunciou nessa quinta-feira que o esquema de imunização contra a varíola do macaco no Brasil deve ser em duas doses, com intervalo de 30 dias entre uma aplicação e outra. "Já estamos em tratativas com as fabricantes para adquirir os imunizantes", disse durante a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em Brasília (DF).

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a previsão é que o Brasil deva receber 50 mil doses da vacina contra a varíola do macaco no primeiro lote distribuído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) às Américas. No total, os países da região serão contemplados com 100 mil imunizantes. As doses serão adquiridas por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Durante a reunião do CIT, também foi anunciada a instauração do Centro de Operação em Emergências (COE), do Ministério da Saúde, para acompanhar a situação epidemiológica e elaborar um plano de vacinação contra a varíola do macaco. De acordo com a Saúde, o Brasil atingiu o total de 978 casos de varíola do macaco nessa quarta-feira. O número representa um aumento de 65% em relação ao mesmo dia da semana passada.

Portaria da Anvisa cria comitê especial para a varíola do macaco

Além do COE, instaurado pelo Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma portaria nesta sexta-feira criando o Comitê Técnico da Emergência Monkeypox. Segundo o órgão, a decisão permitirá que sejam feitas atividades coordenadas para salvaguardar a saúde pública, reunindo as melhores experiências disponíveis nas autoridades reguladoras, tornando mais rápido o desenvolvimento e as ações que envolvem pesquisas clínicas e autorização de medicamentos e vacinas.

O que é a varíola do macaco

A varíola do macaco é uma doença causada pela infecção com o vírus de mesmo nome, que causa sintomas semelhantes aos da varíola humana. A complicação começa com febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e inchaço dos linfonodos. Uma erupção geralmente se desenvolve de um a três dias após o início da febre, aparecendo pela primeira vez no rosto e se espalhando para outras partes do corpo, incluindo mãos e pés.

A doença pode ser fatal, embora seja tipicamente mais suave do que a varíola humana. É transmitida para pessoas de vários animais selvagens, como roedores e primatas, mas também pode ser transmitida entre pessoas após contato direto ou indireto.