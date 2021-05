Vacinação da 2ª dose da Coronavac tem longa fila em drive-thru de Porto Alegre

publicidade

* Com informações do repórter Gabriel Guedes

A prefeitura de Porto Alegre voltou a aplicar a segunda dose da Coronavac em pessoas com 67 anos ou mais nesta sexta-feira. Além deste grupo específico, vacinação para pessoas com comorbidades passou a ser liberada para quem tem a partir de 33 anos. No drive-thru da PUCRS, uma longa fila de carros foi registrada desde o começo da manhã. Há relatos de espera superior a três horas.

Desde cedo, uma fila de pessoas buscando a imunização se formou no posto do Sistema Único de Saúde do IAPI, no bairro Passo da Areia. A mesma situação foi registrada na unidade de saúde Santa Cecília, no bairro com o mesmo nome. No Centro Modelo, no Bairro Santana, cerca de 100 pessoas estavam na final para a vacinação.

Na PUCRS, uma fila de veículos também se formou. Nos quatro locais, além da segunda dose da Coronavac, a dose complementar da Astrazeneca/Oxford também foi aplicada.

Um grande número de pessoas dentro dos seus veículos também se formou uma final no Shopping Bourbon Country para a vacinação de pessoas com comorbidades acima de 33 anos. A segunda dose da Coronavac também foi aplicada no centro de compras, mas em uma tenda no pátio externo.

Por determinação do Ministério da Saúde, está suspensa a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades. Apenas as que têm comorbidades que sugerem risco poderão ser vacinadas com Pfizer ou Coronavac (se disponível), e com autorização expressa do médico. A vacinação só é feita nas unidades Modelo, IAPI, Santa Marta.

À espera da segunda dose, Helena relatou ao Correio do Povo que chegou antes das 6h para encerrar o ciclo vacinal com a Coronavac



Imagens: Ricardo Giusti pic.twitter.com/vZExw0bI83 — Correio do Povo (@correio_dopovo) May 14, 2021

Para a aplicação da segunda dose da Coronovac é necessário levar documento com CPF e a carteira de vacinação Covid-19. Já para idosos com 60 ou mais que irão fazer a primeira dose, é necessário apresentar comprovante de residência de Porto Alegre e documento de identidade com foto. Pessoas com comorbidades devem apresentar ainda o atestado médico, laudo, prescrição de medicamento contínuos ou de exames, além de uma cópia do documento.

Bom dia aos seguidores do @correio_dopovo. Vou fazer um serviço aqui sobre a 2ª dose da #Coronavac em Porto Alegre, nesta sexta-feira: A aplicação estará disponível na tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, das 9h às 17h (1/2) — Gabriel Guedes 😷 (@gabrielzguedes) May 14, 2021

Também tem vacinação da 2ª dose da #Coronavac em 12 unidades de saúde, das 8h às 17h: Belém Novo, Álvaro Difini, Morro Santana, Santa Marta, Modelo, Santa Cecília, IAPI, Glória, Moab Caldas, Camaquã, São Carlos e Rubem Berta. ⚠️ Não tem 2ª dose nas farmácias @correio_dopovo — Gabriel Guedes 😷 (@gabrielzguedes) May 14, 2021

⚠️ A aplicação da 2ª dose da Coronovac em Porto Alegre é destinada a pessoas com 67 anos ou mais @correio_dopovo — Gabriel Guedes 😷 (@gabrielzguedes) May 14, 2021

O atendimento ocorre em 33 unidades de saúde, na tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, no drive-thru da PUCRS (onde tinha fila desde cedo) e em 21 farmácias parceiras da @saudepoa @correio_dopovo 📸 @ricardogiusti pic.twitter.com/HWPM4ZrDJ4 — Gabriel Guedes 😷 (@gabrielzguedes) May 14, 2021

