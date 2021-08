Vacinação de pessoas com 28 anos ou mais registra grande procura em Porto Alegre

publicidade

Homens e mulheres de 28 anos ou mais foram vacinados nesta quarta-feira contra a Covid-19. Os 12 postos de saúde de Porto Alegre tiveram uma movimentação intensa nas primeiras horas da manhã. Com a chegada de novas doses dos imunizantes, a prefeitura decidiu ampliar o público prioritário de vacinação. Nos mesmos locais foi realizada a vacinação para adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos, com a primeira dose, e gestantes e puérperas, com a segunda dose.

Na unidade de saúde São Carlos, no bairro Agronomia, na zona Leste da Capital, o público chegou cedo para receber a primeira dose da vacina. Mais de 50 pessoas estavam na fila formada no terminal Antônio de Carvalho.

O técnico em informática Leandro Xavier, 28 anos, disse que estava ansioso pela realização da vacina. "Cheguei a pensar que fosse demorar mais. Agora, é seguir com todos os cuidados", ressaltou. Já o atendente de farmácia Pedro da Conceição, 28 anos, pediu que as pessoas não esqueçam de realizar a segunda dose da imunização. "A vacinação é que vai fazer tenhamos uma vida normal novamente", acrescentou.

O colégio Júlio de Castilhos, o local referência para imunização do Centro de Saúde Modelo, a unidade de saúde Santa Cecília e o Centro de Saúde Santa Marta também tiveram uma intensa circulação nas primeiras horas da manhã de quarta-feira. Os servidores da saúde aplicaram a primeira e a segunda dose da Astrazeneca e da Coronavac. Nesta quarta-feira, não foi realizada a vacinação pelo sistema drive-thru.

A imunização também seguiu para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas; cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses).

Na fila da unidade de saúde São Carlos, os servidores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informavam o público que para receber a primeira dose, todos deveriam apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Já para os cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente, era preciso apresentar certidão de nascimento ou documento de guarda e comprovação da deficiência permanente.

A aplicação da segunda dose estava disponível em 30 unidades de saúde e em três farmácias parceiras para quem recebeu Astrazeneca há pelo menos dez semanas e em 20 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose de Coronavac há 28 dias.

Não foi feita a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para o público em geral, pois não existem pessoas com doses com prazos determinados para o período. O intervalo entre a primeira e segunda dose do imunizante Pfizer é de dez semanas, conforme determinação do Ministério da Saúde.