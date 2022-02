Vacinação domiciliar para crianças autistas ainda sem procura em Porto Alegre

publicidade

Ainda não houve procura por parte dos pais de crianças com 5 anos ou mais que tenham grau de autismo severo para a vacinação domiciliar contra a Covid-19. O serviço começou a ser ofertado nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital e ainda não teve cadastrados. Até por isso, a pasta reforça a possibilidade de imunização em casa para crianças nesta situação que não tenham condições de deslocamento até uma das unidades de saúde.

Para crianças acamadas em geral, a vacinação em domicílio começou na semana passada. O cadastramento, tanto para autistas quanto para acamados, pode ser feito exclusivamente via mensagem no aplicativo WhatsApp para a coordenadoria de saúde da região onde a criança reside. O atendimento é exclusivo para moradores da Capital e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Enquanto isso, segue a vacinação infantil contra a Covid-19 nas unidades de saúde para crianças entre 5 e 11 anos de idade. O imunizante Coronavac está disponível para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 23 unidades de saúde, enquanto a vacina pediátrica da Pfizer é oferecida em 12 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos.

Na manhã desta terça-feira, 15, a aposentada Evanir Melo, 52, levou a neta Maria Eduarda, 11, para vacinar na unidade Santa Marta, no Centro Histórico. “Ela estava em férias e voltou no domingo. Já era para ter feito, mas trouxe ela hoje”, diz. “Agora que me vacinei, se pegar o vírus os sintomas vão ser mais fracos”, afirma a menina.

Contatos para agendamento de autistas e acamados:

Coordenadoria de Saúde Sul – Regiões atendidas: Aberta dos Morros, Serraria, Tristeza, Cavalhada, Camaquã, Ipanema, Guarujá, Campo Novo e Vila Nova, Belém Novo, Ponta Grossa, Lami, Boa Vista, Restinga Nova e Velha. WhatsApp para contato: (51) 3289-5566

Coordenadoria de Saúde Norte – Regiões atendidas: Rubem Berta, Passo das Pedras, Sarandi, Santa Rosa de Lima, IAPI e Passo D’Areia. WhatsApp para contato: (51) 3289-3490

Coordenadoria de Saúde Leste – Regiões atendidas: Partenon, São José, Santo Antônio, Agronomia, Lomba do Pinheiro, Vila João Pessoa, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Morro Santana, Mário Quintana, Jardim Carvalho e Bom Jesus. WhatsApp para contato: (51) 3289-5529

Coordenadoria de Saúde Oeste – Regiões atendidas: Centro Histórico, Floresta, Auxiliadora, Moinhos de Vento, Bela Vista, Petrópolis, Santana, Cidade Baixa, Medianeira, Jardim Botânico, Azenha, Praia de Belas, Menino Deus, Santa Tereza e Cristal. WhatsApp para contato: (51) 3289-2905.