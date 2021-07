Vacinação dos homens e mulheres a partir dos 36 anos em Porto Alegre tem movimento tranquilo

publicidade

Com a manutenção da faixa etária em 36 anos ou mais para a vacinação contra a Covid-19 de homens e mulheres, os 12 postos de saúde de Porto Alegre voltaram a ter nesta quinta-feira um dia tranquilo na sua movimentação. O Centro de Saúde Santa Marta, a unidade Santa Cecília e o ginásio do colégio Júlio de Castilhos - onde são feitas as vacinas do Centro Saúde Modelo tiveram pouca circulação de pessoas.

Pelo terceiro dia consecutivo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) manteve a imunização para este público alvo. Tanto no Julinho quanto no Santa Cecília e no Santa Marta não foram registradas filas e nem aglomerações de pessoas. As equipes da saúde aplicaram a primeira dose da Pfizer e também as segundas doses da AstraZeneca e da Coronavac.

A vacinação pelo sistema drive-thru não foi realizada. A imunização também seguiu para os públicos já contemplados anteriormente na campanha.

No Centro de Saúde Santa Marta, o técnico em laboratório Valtair Melo, 36 anos, disse que estava muito feliz por ter feito a vacina. "Agora, vou seguir com todos os cuidados", ressaltou. Já a comerciária Eunice Machado, 36 anos, afirmou que a imunização é a única maneira de vencer a pandemia da Covid-19.

No local, também foi oferecido ao público a primeira dose da Pfizer e a segunda da AstraZeneca e da Coronavac. Na unidade Santa Cecília, pouca gente aguardava na fila para surpresa dos funcionários do posto de saúde. Mesma situação no ginásio do colégio Júlio de Castilhos. Um levantamento da SMS mostra que 16,5 mil pessoas com 36 anos estão aptas a imunização na Capital.

Além dos homens e mulheres com 36 anos ou mais, os trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos também foram imunizados nas 12 unidades de saúde. Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre.

Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre. Já o grupo das comorbidades e deficiência, é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

