Varíola do macaco: passa de 40 o número de casos confirmados no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul tem 44 casos confirmados de varíola do macaco (monkeypox), enquanto 170 estão em investigação, informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES) em novo boletim divulgado nesta segunda-feira.

As infecções estão distribuídas em 14 municípios gaúchos, sendo que Porto Alegre concentra o maior número de casos (15). A doença também foi registrada em Campo Bom (1), Canoas (3), Caxias do Sul (4), Esteio (1), Gabribaldi (3), Igrejinha (3), Novo Hamburgo (3), Monte Belo do Sul (1), Passo Fundo (1), Santo Ângelo (1), São Marcos (1), Uruguaiana (2) e Viamão (4). Além destes, a SES reportou um caso de residente de fora do Estado, mas que foi diagnosticado na Capital.

Transmissão comunitária em Porto Alegre

Porto Alegre anunciou transmissão comunitária da varíola do macaco na última sexta-feira. A informação foi comunicada pela SES. A comprovação ocorreu após resultado positivo de exame PCR realizado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-RS) em cinco pacientes sem histórico de viagem.

Testes

Com o número de infectados com a monkeypox perto de 3 mil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o Brasil deverá ser capaz de diagnosticar a doença em todos os Lacens (laboratórios centrais de saúde pública) do país até o final de agosto.

Nesta segunda, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro e os governadores dos estados se manifestem sobre uma ação relacionada ao combate à varíola do macaco.

Veja Também