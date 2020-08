Vazamento de água alaga ruas do bairro Floresta, em Porto Alegre

publicidade

Um vazamento de água alagou, na manhã desta quarta-feira, várias ruas no bairro Floresta, na zona Norte de Porto Alegre. O problema aconteceu na esquina da avenida Cristóvão Colombo com a rua Barros Cassal e atingiu algumas vias da região. Os motoristas tiveram que redobrar a atenção para circular no trecho.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação estiveram no local para controlar e orientar o fluxo de veículos. O alagamento acabou por gerar uma "correnteza" forte que atingiu também as ruas Garibaldi, Santo Antônio e Alberto Bins, entre outras.

No começo da manhã, os moradores começaram a relatar o desabastecimento para o telefone 156 da prefeitura. Por volta das 9h, uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) foi até o local para realizar o conserto do vazamento que iniciou na madrugada. De acordo com o Dmae, o rompimento foi natural e não houve uma causa externa na rede.

Parte do bairro Floresta ficou sem água. Para a realização do trabalho do Dmae, os agentes da EPTC bloquearam o trânsito na região. A diarista Jurema Goes aproveitou o vazamento para lavar as calçadas. Com um balde, passou a coletar a água que escorria pelo meio-fio para lançá-la nos acessos a estabelecimentos comerciais e prédios residenciais. "Muita água sem desperdiçada. Vou aproveitar para retirar o Covid das calçadas", comentou.