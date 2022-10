Veja vídeos das buscas por piloto de aeronave que caiu no rio Guaíba

Uma força tarefa atua, nesta terça-feira, nas buscas pelo empresário que pilotava uma aeronave que caiu nas águas do Guaíba na noite de ontem. Até o momento, destroços da aeronave e um par de botas foram recolhidos. Confira vídeos das buscas:

A cor escura e a correnteza, ampliada pelos ventos, têm dificultado as buscas ao empresário Luiz Cláudio Albert Petry, 43 anos, único ocupante do pequeno avião monomotor que caiu nas águas do Guaíba.



📹: Matheus Piccini pic.twitter.com/ZYFQXrJ8BY