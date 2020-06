É um "grande dia" para George Floyd devido aos bons dados sobre o emprego, diz Trump

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que os novos dados sobre emprego marcaram um "grande dia" para George Floyd, o homem cujo o homicídio na semana passada provocou diversos protestos pelo país, motivados pela brutalidade policial contra os afro-americanos.

Onze dias após a morte de Floyd, asfixiado por um policial branco durante uma abordagem em Minneapolis, Trump disse que não se pode permitir que ocorra violência. Porém, afirmou: "Esperamos que George esteja olhando para baixo neste momento e dizendo que isto é algo grandioso para o nosso país"."É um grande dia para ele. E um grande dia para todos", disse. Aparentemente, o Chefe de Estado estava se referindo ao aumento no número de empregos.

O Departamento do Trabalho informou que o país gerou 2,5 milhões de empregos em maio e a taxa de desemprego caiu para 13,3% após as numerosas perdas de postos de trabalho registradas nos meses anteriores, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Trump afirmou que sua administração tem feito mais pelos afro-americanos do que os presidentes anteriores, incluindo a redução na taxa de desemprego para essa parte da população.

Entretanto, o informe sobre o desemprego desta sexta-feira revelou que o desemprego para as pessoas negras teve um leve aumento, chegando a 16,8%."Este é um grande, grande dia em termos de igualdade", comentou.