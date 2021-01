"É um novo dia na América", escreve Biden após despedida de Trump

publicidade

Com uma agenda lotada no dia nesta quarta-feira (20), Joe Biden twittou pouco depois da saída de Donald Trump que hoje é "um novo dia na América". Dentro de algumas horas, o democrata será empossado presidente dos EUA, enquanto Trump deixou Washington para ir à Flórida. Biden já chegou ao Capitólio para a posse como 46º presidente dos EUA.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

O republicano se recusou a participar da cerimônia de Biden, que acontece por volta das 13h de hoje, e deixou a Casa Branca às 10h para ir à Flórida, onde vai viver no resort do qual é dono.

Trump deixou uma carta para seu sucessor, informou à AFP um porta-voz do Executivo minutos após a partida do presidente. A carta deixada no Salão Oval pelo presidente que está deixando o cargo ao que está entrando é uma tradição americana.

"Somos apenas ocupantes temporários deste posto", escreveu Barack Obama a Trump há quatro anos. "Isso nos torna guardiães de instituições e tradições democráticas, como o Estado de Direito, a separação de poderes, a proteção dos direitos civis pelos quais nossos ancestrais lutaram", acrescentou.

