Índia registra 78.761 novos casos de Covid-19, maior pico de um dia no mundo

publicidade

A Índia registrou 78.761 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o pior pico de um dia no mundo, enquanto o governo continua a afrouxar as medidas de restrição à circulação em todo o país. São mais de 75 mil infecções por quatro dias seguidos. Ainda, o Ministério da Saúde reportou 948 mortes nas últimas 24 horas, levando o total de óbitos a 63.498. A onda registrada neste domingo levou o total de casos de infecção por coronavírus no país acima da marca de 3,5 milhões.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, 77.255 novos casos relatados nos Estados Unidos em 17 de julho de 2020 foi o máximo anterior. A notícia vem em um momento no qual a Índia está reabrindo suas redes de metrô e autorizando eventos esportivos e religiosos de maneira limitada a partir do mês que vem, como parte do esforço de reviver a economia.

O metrô de Nova Déli, a capital, será reaberto em fases a partir do dia 7 de setembro. As escolas e faculdades, no entanto, vão permanecer fechadas até o fim do mês. A Índia tem o terceiro maior número de casos, depois de Estados Unidos e Brasil, e o quarto maior número de mortes. Enquanto oito Estados continuam entre as regiões mais atingidas e contribuem com cerca de 73% do total de infecções, o vírus agora se espalha rapidamente para o interior.

Outros países

A Coreia do Sul reportou 299 novos casos de coronavírus. O 17º dia consecutivo de incrementos de três digitos levou o total de casos do país a 19.699, incluindo 323 mortes. A maior parte dos novos casos acontece na capital, Seul. Começando neste domingo, restaurantes só poderão funcionar para delivery ou retirada nos próximos oito dias.

Na Austrália, o Estado de Victoria reportou 114 novos casos e 11 mortes por coronavírus, elevando o total de óbitos do país a 611. Em Melbourne, capital do Estado, haverá mais duas semanas de restrição à circulação, incluindo um toque de recolher noturno.

Em Hong Kong, foram 18 novos casos de Covid-19 e três mortes pela doença. A cidade passou a registrar 4.786 casos e 87 óbitos. Já a China reportou nove casos, todos de fora do país. Agora, o total de infecções é de 85.031 desde o início da pandemia, com 4.634 mortes.